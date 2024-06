Wer von Berlin aus mit dem ICE nach Bayern fahren will, muss erneut mehr Zeit einplanen: Die Strecke Nürnberg - Donauwörth - Augsburg - München ist nach wie vor zwischen Donauwörth und Augsburg gesperrt. ICE-Züge zwischen Nürnberg und München mit planmäßigem Halt in Donauwörth und Augsburg werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet, was zu längeren Fahrtzeiten führen kann.

In Süddeutschland bleibt die Wetterlage ernst. Es wird sogar erneut vor Starkregen und Gewittern gewarnt. Im Zugverkehr kommt es zu Ausfällen, ICE aus Berlin fahren maximal bis Nürnberg. In Berlin und Brandenburg ist es derweil trüb, aber weitgehend trocken.

Vor allem im Osten Bayerns, unter anderem in Regensburg, bleibt die Wetterlage auch am Mittwoch kritisch, auch wenn an der stark betroffenen unteren Donau der Wasserstand an bestimmten Stellen langsam zu sinken beginnt. Die Wasserstände an den Pegeln in Passau und Regensburg lagen am frühen Mittwochmorgen laut Hochwassernachrichtendienst (HND) weiter bei der höchsten Meldestufe vier.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind in Bayern am Mittwoch und Donnerstag weitere Schauer und Gewitter zu erwarten - Starkregen sei aber nur am östlichen Alpenrand wahrscheinlich. Auch in Baden-Württemberg sind laut DWD am Donnerstag einzelne Schauer oder Gewitter möglich - am Mittwoch soll es weitestgehend trocken bleiben.