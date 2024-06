Für die 2010 gestartete Renaturierung der Unteren Havel in Brandenburg und Sachsen-Anhalt fließen weitere Mittel. Ein Förderbescheid über rund 8,4 Millionen Euro aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundesumweltministeriums sei am Montag in Rathenow (Havelland) überreicht worden, teilte der Naturschutzbund Nabu mit.

Der Nabu setzt die Maßnahmen, die als Europas größtes Flussrenaturierungsprojekt gelten, in Kooperation mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes um.