Menschen in Potsdam und Berlin relativ gut vor Hitze geschützt

Hitze bedroht als Folge des Klimawandels mehr Menschen. Besonders in Großstädten wird laut Umwelthilfe zu wenig für den Schutz davor getan. Eine Liste zeigt nun die Städte mit dem höchsten Handlungsbedarf. Potsdam und Berlin schneiden gut ab.

Zahlreiche deutsche Städte schützen einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge ihre Bewohnerinnen und Bewohner nicht ausreichend vor Hitze. Das ist das Ergebnis des sogenannten ersten Hitze-Checks, den die Organisation am Dienstag in Berlin vorstellte.

Die Versiegelung liege in Potsdam bei 36,83 Prozent der gesamten Siedlungs- und Verkehrsfläche. Das Grünvolumen liege bei 4,80 Kubikmeter pro Quadratmeter, hieß es. Damit belegt Potsdam den dritten Platz des Rankings hinter Detmold und Ratingen. Berlin landet mit 44,48 Prozent und 4,24 Kubikmeter Grün auf dem 21. Platz.



Frankfurt (Oder), Brandenburg an der Havel und Cottbus seien zwar auch relativ wenig versiegelt, haben aber weniger Grünvolumen, heißt es in der Studie. Alle drei Städte rangieren damit in der zweitbesten Gruppe. Zu der analysierten Siedlungs- und Verkehrsfläche zählen Wohnhäuser, Straßen, Parks, Friedhöfe und private Gärten.