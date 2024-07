Do 18.07.24 | 08:18 Uhr

Nach dem Ende der Fußball-EM wird bekannt, dass die Polizei Wohnungen in Potsdam durchsucht hat und einem Hinweis gegen Verdächtige vorgeht. Für das Finalspiel wurden deshalb Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Aus Sorge vor einem islamistischen Terroranschlag ist Polizei unmittelbar vor dem Finale der Fußball-EM gegen drei Männer vorgegangen. Ihre Wohnungen in Potsdam wurden von Spezialeinsatzkommandos aus Brandenburg und Berlin durchsucht, wie die Berliner Polizei dem rbb bestätigte.

Die Verdächtigen seien auf Grundlage polizeilichen Gefahrenabwehrrechts überprüft und festgehalten worden. In Berlin seien vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden mit Blick auf das Finale im Olympiastadion am Abend. Es seien jedoch "keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne bekanntgeworden", sagte die Sprecherin. "Der Einsatz zum EM-Finale verlief in Berlin ohne besondere Vorkommnisse bzw. Ereignisse mit Bezug zum Gefährdungshinweis", teilte sie mit.