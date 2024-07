Helmut Krüger Potsdam Montag, 22.07.2024 | 16:14 Uhr

Um die allgemeine Pflege und die Veränderungen des Klimas auseinanderhalten zu können, gibt es derzeit im Park Sanssouci eine einschlägige und detaillierte Ausstellung. Sie ist sowohl geeignet, der mitunter tatsächlich angestellten Pauschalität in Richtung Klimawandel zu begegnen und mehr noch der Pauschalität, dieses würde so durchgängig behauptet. Der Einfluss der zusätzlich vom Menschen verursachten Klimaveränderung ist genauwenig zu leugnen, wie dass es in Teilen Neupflanzungen bedarf, dort, wo es unumgänglich ist. Dass diese Veränderung der Gehölze zugleich eine Veränderung der Parkanlagen an sich bedeutet, darin liegt das Spannungsfeld zwischen dem zu erhaltendem Erbe und der

TEILWEISEN Unumgänglichkeit dieser Eingriffe.



Ich bin gespannt, was für Pläne die Schlösserstiftung zum Böttcherberg hat. Auch dürften Nachwirkungen der vorherigen absurden dt.-dt. Grenzziehung westlich, südlich und östlich des Böttcherberges (mithin an drei Seiten!) nicht auszuschließen sein.