Oberhavel - 57-Jährige stirbt nach Brand in Glienicke/Nordbahn

Do 11.07.24 | 12:26 Uhr

Eine 57-jährige Frau ist nach einem Wohnhausbrand vor einigen Tagen in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Feuer war am Samstag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Laut Polizei wurde vorsätzlich an der Heizungsanlage manipuliert. Das soll die Frau selbst getan haben.

Der Brand war nach Polizeiangaben im Erdgeschoss ausgebrochen, die Bewohnerin sei im Obergeschoss geborgen und vor Ort zunächst erfolgreich reanimiert worden. Sie sei in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden, wo sie nun ihren Verletzungen erlegen sei.

Den Schaden am Haus schätzen die Beamten auf 450.000 Euro. Ein über die Feuerwehr angeforderter Statiker habe keine Einsturzgefahr feststellen können, aber das Haus in der Metzer Straße sei nicht mehr bewohnbar, heißt es in der Mitteilung der Polizei.