rbb|24: Guten Tag Herr Wach. Sie haben in ihrem Arbeitsalltag regelmäßig mit dem Thema Waschbär zu tun. Wie groß ist denn das Problem in Brandenburg?

Was man letztlich statistisch feststellen kann, ist die Zunahme in der Jagdstatistik. Und da ist ganz deutlich, dass brandenburgweit die Waschbärenstrecke [Menge, die an bejagten Tieren erlegt wurde, Anm. d. Red.] enorm zugenommen hat. Im letzten Jahr wurden circa 32.000 Stück erlegt, eine Zunahme von knapp acht Prozent zum Vorjahr.

Grundsätzlich ist der Waschbär die am stärksten bejagte und auch zur Strecke gebrachte Raubtierart in Brandenburg. Aber bei ihm greift der sogenannte Elterntierschutz nach dem Bundesjagdgesetz. Das heißt, dass Elterntiere in der Zeit der Jungaufzucht nicht gejagt werden dürfen. Vom 1. März bis Ende August ist für potenzielle Elterntiere die Jagd also erstmal sehr erschwert.