In Berlin-Weißensee hat es am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Dabei sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen schwer verletzt worden. Einer davon erlitt schweren Brandverletzungen und wird in einem Krankenhaus versorgt.



Es soll sich dabei um einen Mann handeln, der in einer Wohnung im 7. Stock lebt. Dort war das Feuer aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen.



Die anderen Mieter des Hauses in der Nüßlerstraße konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 86 Einsatzkräften vor Ort.