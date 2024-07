Pflegebedürftige Menschen und ihre Familien müssen für die Unterbringung im Heim mehr als vor einem Jahr zuzahlen: 2.900 Euro pro Monat aus eigener Tasche sind aktuell im bundesweiten Schnitt fällig, wie der Verband der Ersatzkassen ausgerechnet hat.

Das sind gut 200 Euro mehr als im Juli 2023. Grund für seien vor allem höhere Personalkosten für Pflegekräfte, heißt es.

Die Kosten für Pflegeheime in Berlin liegen im bundesweiten Schnitt (2.895 Euro im ersten Jahr in Heim). In Brandenburg müssen Heimbewohner im ersten Heimjahr monatlich 2.563 Euro zuzahlen.

Das ist in beiden Ländern deutlich mehr als vor einem Jahr. Da mussten Berliner etwa 400, Brandenburger etwa 300 Euro weniger bezahlen. Die Zuschüsse der Pflegekassen steigen mit der Aufenthaltsdauer, so dass ab dem vierten Jahr im Heim etwa 1.000 Euro weniger im Monat bezahlt werden müssen (1.711 Euro Zuzahlung in Berlin, 1.571 Euro in Brandenburg).