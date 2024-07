Wildcampen in Brandenburger Wäldern meist nur mit Genehmigung erlaubt

Fuß-, Rad-, Reit- und Wasserwandernde dürfen in Brandenburger Wäldern laut Landesnaturschutzgesetz ihr Zelt nur mit Einschränkugen abseits von Zelt- und Campingplätzen aufstellen. Darauf hat der Landesbetrieb Forst hingewiesen. Die Regeln sähen vor, dass das sogenannte Wildcampen nur für eine Nacht in freien Landschaften möglich sei, sagte Jan Engel, Sprecher des Landesbetriebs Forst in Eberswalde (Barnim) dem rbb..

"Öffentliche Flächen in dem Sinne haben wir ja nicht", so Engel weiter "Der Wald gehört zu 60 Prozent Privatpersonen, ein Viertel dem Land Brandenburg. Da ist es aber nicht üblich, dass wir das Zelten in dem Sinne genehmigen."