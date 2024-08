Do 15.08.24 | 16:05 Uhr

In Königs Wusterhausen wird eine Brücke neu gebaut. Dadurch ist die Regionalexpressstrecke zwischen Berlin und Cottbus unterbrochen. Reisende müssen daher deutlich mehr Zeit einplanen. Aber auch der Ersatzverkehr macht Probleme.

Weil auch die S-Bahnen in Königs Wusterhausen nicht fahren, ist die Stadt derzeit so gut wie abgeschnitten vom öffentlichen Nahverkehr.

Menschen, die mit der Bahn in die Lausitz fahren möchten, brauchen aktuell viel Zeit. Sehr viel, um genau zu sein. Denn aufgrund eines Brückenneubaus in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) ist die Regionalexpressstrecke 2 zwischen Berlin und Cottbus seit Montag unterbrochen. Sie verkehrt nach Angaben der Bahn nicht zwischen Friedrichstraße und Bestensee (Dahme-Spreewald).

Fahrgäste, die aus Cottbus in Richtung Berlin fahren, müssen daher in Bestensee aussteigen. Von dort fährt ein Ersatzbus zum Flughafen BER. Weiter geht es mit dem RE8 bis nach Berlin. Die Fahrzeit zum Berliner Hauptbahnhof erhöht sich dadurch auf zwei Stunden und 15 Minuten. Normalerweise sind es mit dem RE2 90 Minuten. So die Theorie.



In der Praxis sieht es anders aus - die ersten Tage liefen alles andere als reibungslos: Einige Reisende hatten dem rbb am Dienstag berichtet, dass sie fünf Stunden für die Strecke gebraucht hätten. Auch über den Schienenersatzverkehr gingen Beschwerden ein. Es würden zu wenige Busse fahren, hieß es. Darüber hinaus seien die Busse vor allem zu Stoßzeiten sehr voll gewesen - gerade wenn auch Flugreisende mit Koffern zugestiegen waren. Reisende berichteten auch, dass teils 200 Menschen in einen Bus einsteigen wollten.