Während der Bauarbeiten fahren zudem nur etwa halb so viele Züge, kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn. „Die Berliner und Hamburger müssen sich mit einer Reduzierung des Angebots auf einen Stundentakt zufriedengeben, fahren fast eine Stunde länger und dann hoffentlich verlässlich. In der Vergangenheit haben wir schon zweimal solche Sperrungen erlebt", so Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband.

Ab Freitag laufen die Umleitungen über Nebenstrecken teils nur eingleisig. Die geringste Störung kann also alles blockieren. Bahnsprecher Achim Strauß appelliert deshalb an die Geduld der Fahrgäste: "Die Pünktlichkeit in Deutschland im Fernverkehr ist vor allem unbefriedigend, was wesentlich daran liegt, dass die Streckenkapazitäten begrenzt sind und der Verkehr insgesamt erfreulicherweise wächst", so Strauß. "Und für unsere Fahrgäste ist eben ganz wichtig, dass die Fahrplanabweichungen alle schon langfristig in den DB-Navigator oder in die Auskunftsmedien eingearbeitet sind. Dort ist alles drin."