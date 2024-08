Ich sitze in der U3 auf dem Heimweg nach der Arbeit, es ist warm, es ist voll, es ist laut. Ich habe den ganzen Tag geredet, zugehört, abgesprochen, reingequatscht, Lärm ausgeblendet. Kurz: Ich will Ruhe. Neben mich setzt sich ein Fahrgast und schaut auf sein Handy, plötzlich, ohne jede Vorwarnung: "IT'S MURDER ON THE DANCEFLOOR, BUT YOU STILL – DADARADA DADA DADARADA – *heftiges Schlagzeug* – Computerstimme: THIS IS HOW YOU CAN BUY A HOUSE IN ITALY FOR ONE – FEEL THE RAIN ON YOUR SKIN". Alles in einem drei-Sekunden-Takt.

Die Person, die keine zwei Zentimeter neben mir sitzt, schaut sich Reels in den sozialen Medien an und lässt mindestens sechs weitere Fahrgäste daran teilhaben. Ungefragt natürlich. Der Haken: Die Geräuschbrocken machen keinen Spaß, wenn man das Reel nicht sehen kann. Versteht die Person das nicht? Ist es ihr komplett egal, dass alle mithören können und müssen? Raste nur ich dabei innerlich aus? Ich fühle mich, wie passend, an Pessoas "Buch der Unruhe" erinnert: "Wer leidet, leidet allein."

In diesem Text versuche ich den akustischen Exhibitionismus Berlins zu verstehen. Menschen, die sich etwas anhören – Musik, Reels, Sprachnachrichten, Telefonate – und Außenstehende ungefragt daran teilhaben lassen. Eine Typologie der auditiven Flasher, also der Menschen, die unnötig Lärm verbreiten.