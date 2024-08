Impfung gegen Mpox läuft in Berlin künftig ohne Vorleistung

Do 29.08.24 | 16:20 Uhr

Impfungen gegen Mpox sollen in Kürze für gesetzlich Versicherte in Berlin komplett kostenfrei ablaufen. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Berlin am Donnerstag mit.



Laut Mitteilung werden ab 1. September 2024 die Kosten für die Impfung gegen die Viruserkrankung von der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem sogenannten Sachleistungsprinzip übernommen. Darauf hätten sich die Berliner Krankenkassen und -verbände und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin geeinigt. Damit müssen Menschen die Kosten für die Impfung nicht mehr vorstrecken.