Ausbruch der Viruskrankheit - Berliner Ärzte raten Risikogruppen zur Impfung gegen Mpox

Fr 16.08.24 | 07:45 Uhr

Die Viruskrankheit Mpox, auch als "Affenpocken" bekannt, breitet sich derzeit stark auf dem afrikanischen Kontinent aus. Nun gab es auch den ersten Fall in Europa. Erste Ärzte in Berlin raten nun bereits zu Impfungen, andere beruhigen noch.

Wegen der zunehmenden Ausbreitung von Mpox-Viren in afrikanischen Ländern raten Experten in Berlin zur Impfung von Risikogruppen. Derzeit sehe man in einigen Ländern Afrikas eine Variante, die sehr leicht übertragbar sei und zu mehr Todesfällen führe, sagte der Berliner Allgemeinmediziner Jens Schellberg am Donnerstag dem rbb. Er praktiziert in einer Praxis für sexuelle Gesundheit.

Impfung gegen Mpox für Risikogruppen empfohlen

Schellberg sagt, die Übertragung der Viren - auch als "Affenpocken" bekannt - verlaufe nicht nur über sexuelle Kontakte, sondern allgemein über Hautkontakt [berlin.de]. Man versuche, präventiv durch Immunisierung vorzugehen. Doch dafür fehle in Berlin eine Impfvereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und den Verbänden der Krankenkassen, damit letztere die Kosten übernehmen. Derzeit könne man die Impfung nur als Privatleistung durchführen, was sich viele Patienten wegen der Kosten nicht leisten könnten. Hier müsse schnell eine Einigung her. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für bestimmte Risikogruppen, vor allem für Männer, die Sex mit Männern haben. Der medizinische Direktor des Berliner Centrums für Reise- und Tropenmedizin (BCRT), Thomas Jelinek, rät ebenfalls zur Impfung, etwa Menschen "mit einem bestimmten sexuellen Verhalten" oder Afrika-Reisenden, wie er dem rbb sagte.

Berlin Hotspot für Mpox-Fälle - Zahlen auf niedrigerem Niveau als 2022

In Berlin sind seit Jahresbeginn 33 Menschen nachweislich an Mpox erkrankt. Betroffen sind ausschließlich Männer, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in seinem epidemiologischen Wochenbericht erklärte.



In Deutschland meldet Berlin damit bislang die meisten Mpox-Nachweise von allen Bundesländern, wie aus einer Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bundesweit wurden dieses Jahr bisher 86 Mpox-Fälle an das RKI übermittelt (Stand 15.8.). Im Vergleich zum Jahr 2022 befinden sich die Fallzahlen in Deutschland allerdings auf niedrigem Niveau. In dem Jahr verbreitete sich die Krankheit besonders stark. Damals gab es bis Mitte August allein in Berlin mehr als 1.500 laborbestätigte Mpox-Fälle.



RKI sieht keine erhöhte Gefährdung durch Mpox

Dass nun eine Epidemie droht, sieht der Mediziner Thomas Jelinek nicht. "Die Affenpocken werden nicht so leicht übertragen, man braucht recht intensiven Kontakt mit den Infizierten, in der Regel sexueller Natur", sagte er. Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine internationale Notlage ausgerufen hat, ist für ihn eher eine Maßnahme, um Hilfe für die betroffenen Länder in Gang zu bringen - damit zum Beispiel Impfstoffe gespendet werden. Das RKI erklärte, es gehe derzeit nicht von einer erhöhten Gefährdung durch die Viren aus, beobachte die Situation aber weiter sehr genau. Demnach wurden in Deutschland erstmals im Mai 2022 Mpox-Fälle der weniger gefährlichen Untergruppe 2b gemeldet. Seitdem wurden rund 3.800 Fälle übermittelt, fast alle davon bis Herbst 2022.

Erster Mpox-Fall außerhalb Afrikas in Schweden

Die derzeit in Afrika zirkulierende Virusvariante 1b ist nun auch erstmals in Europa nachgewiesen worden. Die schwedische Gesundheitsbehörde gab am Donnerstag einen ersten Infektionsfall bekannt. Bei einem Menschen, der sich in Stockholm "in Behandlung begeben" habe, sei eine Mpox-Infektion diagnostiziert worden, erklärte die Behörde. Es handele sich dabei um den ersten Infektionsfall, der außerhalb Afrikas diagnostiziert worden sei. Typische Symptome einer Infektion mit der 1b-Variante sind Hautausschläge am ganzen Körper. Bei milderen Varianten beschränkt sich der Ausschlag auf einzelne Körperteile wie Mund, Gesicht oder Genitalien. Neben Pusteln gehört auch Fieber zu den typischen Symptomen der Krankheit. Die WHO hatte wegen Mpox vor zwei Jahren bereits einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Dieser wurde im Mai 2023 wieder beendet, nachdem die Fallzahlen deutlich gesunken waren. Wegen der Ausbreitung der neuen Mpox-Variante in Afrika hatte die WHO am Mittwoch nun erneut eine solche Notlage ausgerufen.

