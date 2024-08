In einer Garage in der Kirschallee sei alte Munition gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Es wurde ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet. In diesem liegen laut Bundesamt für Katastrophenschutz [www.warnung.bund.de] auch Teile der Hohensteiner Chaussee, des Grenzwegs, der Beerenstraße und der Garzauer Chaussee.

Die Freiwillige Feuerwehr hat am Montag laut der Webseite der Stadt Strausberg [www.stadt-strausberg.de] den Bereich evakuiert. Personen, die nicht anderweitig unterkommen konnten, würden in der Sporthalle der Hegermühlen-Grundschule gebracht. Wann sie wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen können, stand am Montagabend noch nicht fest.

Am Dienstag sollen laut Stadt neue Informationen folgen.