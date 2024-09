Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen 55-Jährigen wegen versuchten Totschlags an seinem 33-jährigen Bruder angeklagt.

Die beiden waren im vergangenen Juni bei einem Restaurantbesuch in Heiligensee in Streit geraten, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung habe der 55-Jährige mehrfach mit einem Küchenmesser auf seinen Bruder eingestochen.

Dieser wurde lebensgefährlich verletzt und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Zwei Zeugen - darunter der achtjährige Sohn des Opfers - hätten den Täter noch wegziehen und ihm das Messer abnehmen können.

Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und fahrlässige Körperverletzung.