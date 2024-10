Ein 28 Jahre alter Mann hat am Mittwoch auf einer Polizeiwache in Berlin angegeben, eine Person in einem Mehrfamilienhaus in Reinickendorf getötet zu haben. Wie die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung angaben, erschien der Mann am Mittwoch auf der Polizeiwache in Begleitung seines Rechtsanwaltes.

In der von dem 28-Jährigen angegebenen Wohnung in der Antonienstraße fanden Einsatzkräfte einen männlichen Leichnam mit Stichverletzungen. Die Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdelikts übernommen.