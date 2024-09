Berliner S-Bahn will in Echtzeit über Zug-Auslastung informieren

Fahrgäste der S-Bahn Berlin können seit Dienstag an sechs Bahnhöfen vor Einfahrt des Zuges erkennen, wie viel Platz noch in den einzelnen Wagen ist. Das neue System namens "Lightgate" messe in Echtzeit, wie stark die einzelnen S-Bahnwagen ausgelastet sind, und zeige dies auf den Informationsmonitoren am Bahnsteig farblich an, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Grün steht dabei für viel Platz, gelb für mittlere Auslastung und rot für wenig Platz im Wagen.

Die neue Auslastungsanzeige ist ein Pilotprojekt. Sie wurde zunächst für Züge aus beiden Richtungen an den Bahnhöfen Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße und Hermannstraße sowie für die Züge in Richtung Westen an den Haltestellen Bellevue und Hauptbahnhof installiert.