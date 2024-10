tastatur Freitag, 04.10.2024 | 10:31 Uhr

Also zu einem Geldgewinn schaffte es der langjährige Lottospieler Emil zwar noch nie, aber die Familie..... Da findet ein seit Monaten geplantes kleines Zusammensein dort und dort statt, man muss seit Jahren mal i diese Ecke Berlins fahren, und --- prompt zieht man das große Los bei der S-Bahn: Nichts da mit S-Bahn! --Sehr geehrte S-Bahn-Fritzen, Feste feiern könnt Ihr wirklich, aber einen doch beachtlichen "Einschnitt" fabrizieren könnt Ihr ebenso. Man muss sich überlegen, ob das Ganze nun zu einem Tagesausflug und im Anschluss dann zur Nachtwanderung in erschlossenere Gefilde mutierte Ereignis nun der berühmte Punkt aufs i ist - oder das fehlende Kfz, was sich hier nun wärmstens empfehlen würde.

Das hat man vor 14 Tagen noch nicht gewusst? So wird das nichts mit der Verkehrswende. Traurig. Und die Preise, vergaß ich - gehen prompt in die Höhe. Das funktioniert in jedem Fall.