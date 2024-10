Bei einem Feuer auf einem Boot auf der Havel sind zwei Menschen verletzt worden.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Morgen in Hennigsdorf (Oberhavel) zu einer Explosion auf dem Kajütboot. Die beiden Insassen konnten sich demnach leicht verletzt ans Ufer retten. Sie wurden anschließend von Rettungskräften in Berliner Krankenhäuser gebracht.



Laut Polizei wurde das Boot bei dem Feuer komplett zerstört. Wegen eines Ölteppichs und treibenden Wrackteilen musste die Havel in dem Bereich zeitweise gesperrt werden. Nun wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.