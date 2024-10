Do 17.10.24 | 14:35 Uhr

Die Brücke über den Horstweg in Potsdam wird ab Mitte Februar 2025 neugebaut. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Die Bauarbeiten auf der Landesstraße L40 sollen voraussichtlich bis Ende 2025 dauern.

Die Bauarbeiten werden demzufolge den Verkehr auf einer der wichtigsten Straßen in Potsdam deutlich behindern, heißt es.

Nachdem bereits eines der beiden Teilbauwerke der Brücke in Richtung Potsdam saniert wurde, sei als nächstes der stadtauswärts führende Teil in Richtung Teltow an der Reihe. Dazu werde das alte Brückenteil abgerissen und ein neues gebaut.

Auf der neuen Brücke werde es einen extra Ausfahrstreifen und einen breiteren Mittelstreifen geben. Auf einer Länge von 720 Metern sollen die Schutzplanken entsprechend der neuen Lage und Höhen des Bauwerkes angepasst werden.