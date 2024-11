Stereo Reinickendorf Freitag, 22.11.2024 | 16:39 Uhr

So funktioniert ein Grüner Gully: Um einen herkömmlichen Gully herum wird eine festgelegte Fläche entsiegelt,

also wasserundurchlässige Betonflächen aufgebrochen und durch eine begrünte Oberfläche ersetzt. Regenwasser wird nun zuerst in den neuen begrünten Bereich geleitet, wo es im Erdreich versickern kann und durch Verdunstungseffekte die Umgebung abkühlt. So weit, so bekannt.



Erst wenn dieser Bereich, zum Beispiel bei starkem Regen, nicht mehr ausreicht, um das ganze Regenwasser aufzunehmen, fließt das Wasser über den normalen Gully in die Kanalisation. Je größer der Grüne Gully ist, desto weniger Regenwasser wird in die Kanalisation abgeleitet und umso stärker sind die positiven Effekte der Entsiegelung.



Der Einsatz von Grünen Gullys eignet sich in erster Linie in Nebenstraßen. Diese machen mehr als die Hälfte des Straßennetzes im Bezirk Mitte aus. In Mitte sollen mithilfe des Entsieglungsprojekts dem Boden möglichst viel des Regenwassers zur Verfügung gestellt werden.