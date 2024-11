Der Streit um das linke Wohnprojekt "Köpi 137" in der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte läuft seit Jahren. Jetzt verhandelt - mal wieder - ein Gericht über eine Klage der Eigentümerfirma.

Über eine Räumungsklage gegen das linksalternative Wohnprojekt "Köpi 137" in Berlin-Mitte verhandelt am Mittwoch das Landgericht. Die Eigentümerfirma hat dem Bewohnerverein fristlos gekündigt. Begründet wurde das mit einer akuten Einsturzgefahr des großen Altbaus in der Köpenicker Straße an der Grenze zu Kreuzberg.

Außerdem habe der Verein die Erhaltungspflicht verletzt. Der Verein bestreitet die Vorwürfe und verweist auf einen gültigen Mietvertrag.