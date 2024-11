Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Berlin-Lankwitz ums Leben gekommen. Die Seniorin habe gegen 16:30 Uhr die Kaiser-Wilhelm-Straße überquert und sei von einer Autofahrerin erfasst worden, teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei am Abend dem rbb mit. Die ältere Dame sei letztlich noch am Unfallort gestorben.



Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die Kaiser-Wilhelm-Straße war nach dem Unfall auch noch am Abend in beiden Richtungen gesperrt. Die Busse der BVG-Linie 184 werden umgeleitet.