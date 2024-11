Wegen angeblichen Lärms hat am Donnerstagmorgen ein 40-jähriger Bewohner eines Berliner Mehrfamilienhauses einen Bauarbeiter mit einer Schreckschusswaffe bedroht.



Zu der Tat kam es laut Polizei gegen 8 Uhr in der Starnberger Straße im Ortsteil Schöneberg. Der Bewohner habe sich zunächst über die Lautstärke der Bauarbeiter beschwert und einen 42-jährigen Arbeiter beleidigt. Dieser habe zu dem Zeitpunkt auf einem Baugerüst gestanden und sich mit seinem Kollegen unterhalten. Über ein gekipptes Fenster des Mehrfamilienhauses kam es dann zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der 40-Jährige den Bauarbeiter mit der Schusswaffe drohte, sollte keine Ruhe einkehren. Daraufhin rief der Bauarbeiter die Polizei.



Kräfte eines hinzualarmierten Spezialeinsatzkommandos hätten sich letztlich Zugang zu der Wohnung des Tatverdächtigen verschafft und den Mann festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf die Tatwaffe, Munition und vier weitere Waffen sowie Drogen.