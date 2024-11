Gasleitung in Fehrbellin bei Bauarbeiten beschädigt

Bei Bauarbeiten ist am Donnerstag in Fehrbellin eine Gasleitung beschädigt worden. Gas tritt aus, wie die Feuerwehr am frühen Nachmittag warnte.

Demnach geschah der Vorfall gegen 15 Uhr im Ortsteil Hakenberg. Mehrere Wohn- und Betriebsgebäude seien geräumt worden, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest mit. Es wurde ein Sperrkreis von bislang 150 Metern eingerichtet.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten. Die Bevölkerung wird zudem aufgerufen, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. "Werfen Sie keine brennenden Zigaretten und Streichhölzer weg", mahnte die Feuerwehr zudem.

Feuerwehr, Polizei und Netzbetreiber seien vor Ort, hieß es weiter. Menschen wurden nicht verletzt. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch unklar.