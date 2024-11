Innenverwaltung kündigt Aufarbeitung von abgebrochener Katastrophenschutzübung an

Übung in Berlin-Lichtenberg

So 03.11.24 | 15:05 Uhr

Der Berliner Bezirk Lichtenberg wollte in einer Übung einen Chemieunfall simulieren. Die Statisten lagen bereits auf dem Boden - doch es kamen keine Rettungskräfte. Die Senatsinnenverwaltung hat nun eine Aufarbeitung angekündigt.

Nach der vorzeitig abgebrochenen Katastrophenschutzübung im Berliner Bezirk Lichtenberg am Samstag hat die Senatsverwaltung für Inneres eine Aufarbeitung angekündigt. "Die vom Bezirk Lichtenberg durchgeführte Übung muss nachbereitet und ausgewertet werden, um Optimierungen für künftige Übungen zu identifizieren. Die Innenverwaltung wird sich daran natürlich beteiligen", sagte die Sprecherin Sabine Beikler dem rbb.

Nach den aktuellen Erkenntnissen, die ihr vorlägen, hatte der Bezirk Lichtenberg die Übung nur "unspezifisch" im November 2023 und im Februar 2024 an die Senatsverwaltung für Inneres gemeldet. Danach habe der Bezirk keine weiteren Hinweise an die Innenverwaltung gegeben oder Absprachen mit ihr getroffen - und nach aktuellem Stand "offenbar auch nicht mit der Feuerwehr oder den Hilfsorganisationen", so die Sprecherin.