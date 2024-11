Senftenberg will mit Baufestival Lust auf Bahnhofsumgestaltung machen

Die Stadt plant das Bahnhofsumfeld zeitgemäß weiterzuentwickeln und aufzuwerten. Dafür wurde in diesem Jahr bereits ein Planungsverfahren angeschoben. Dieses wird aber längere Zeit dauern. Das Baufestival und die Ergebnisse daraus sollen die Zeit gewissermaßen überbrücken. "Ziel ist es, das Bahnhofsumfeld schon vor der Umsetzung des Planungsverfahrens durch gemeinsames Bauen zu beleben und attraktiver zu gestalten", so Jank.

Der Bahnhof von Senftenberg und sein Umfeld stehen seit langem in der Kritik. "Zu dreckig, zu nass, zu wenig Service, zu wenig einladend, zu wenig Visitenkarte für die Seestadt Senftenberg. Der traurige Gesamteindruck des Bahnhofsquartiers gehört seit Jahren zu den größten Ärgernissen und Aufregern der Senftenberger", schreibt die Stadt selbst auf ihrer Internetseite.

"Wir wollen gemeinsam am Bahnhof Senftenberg kleinere Bauprojekte realisieren. Das können beispielsweise Sitzgelegenheiten, Chill-Ecken, Pflanzkübel oder Wegweiser sein", so die Amtsleiterin Ann-Kristin Jank.

Zunächst wurden Ideen gesammelt, in dieser Woche werden sie umgesetzt: in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) findet seit Montag ein Baufestival auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Dabei können die Einwohner selbst entwickelte Ideen für das Bahnhofsumfeld umsetzen.

Weitere Verkehrsprojekte in der Lausitz auf den Weg gebracht

Den Auftakt für das Festival gab es bereits Mitte Oktober bei einem Workshop. Dabei waren erste Ideen für Dinge gesammelt worden, die in dieser Woche gebaut werden sollen. Dabei sollen sich ausdrücklich alle Einwohner beteiligen können. "Egal, ob alleine oder in der Gruppe, ob versierter Heimwerker oder Do-it-yourself-Anfänger, ob jung oder alt", heißt es von der Stadt. Profis seien mit vor Ort und würden Hilfe anbieten.

Einer von ihnen ist Jan Dubsky, der Bauleiter für das Projekt. "Wenn man hier ankommt, dann ist es nur eine Duchgangszone. Was wir versuchen zu machen, ist Orte zu schaffen, an denen man sich aufhalten kann, sich hinsetzen kann, anderen begegnen kann", so Dubsky.



Präsentiert werden die gebauten Gegenstände am Samstag.