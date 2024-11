Die Polizei ist am Mittwochmorgen weiter dabei, das Tesla-Protestcamp in Grünheide im Kreis Oder-Spree zu räumen. Einzelne Tesla-Gegner befinden sich noch immer in den Baumhäusern oder in Wipfeln auf bis zu 30 Metern Höhe. Das berichten rbb-Reporter von vor Ort. Zwei Aktivisten konnten in der Nacht wieder eines der Baumhäuser besetzen, wie es von der Polizei heißt.

Spezialisten der Höhenrettung sind erneut aufgestiegen, um Besetzer auf den Boden zu holen. Mindestens eine Person wurde bereits abgeführt.