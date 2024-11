Karin B. Berlin-Friedrichshain Montag, 18.11.2024 | 11:59 Uhr

Das Werk in Grünheide ist das einzige in Euroa, d.h. die Autos werden überwiegend exportiert. Für das Land Brandenburg sind die Steuereinnahmen u. die 12.000 neuen Arbeitsplätze ein Gewinn, auch wenn AN auch aus dem Umland oder von Arbeitnehmer-Überlassungen kommen. Jeder Arbeitslose weniger ist ein Gewinn. Dass Prinzipnörgler immer ein Haar in der Suppe finden -

geschenkt. Weil Sie sich keinen Tesla leisten können, das Auto zu teuer ist, darf auch kein Tesla-Werk in Ihrer Nähe gebaut werden ( falls Sie überhaupt idort wohnen)? Ihre Logik ist klasse...Ironie aus.