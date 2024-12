Polizei nimmt illegalen Böller-Händler hoch, der auch an Minderjährige verkaufte

Die Berliner Polizei hat einen Mann gestellt, der in Berlin-Charlottenburg illegal Pyrotechnik verkauft haben soll. Das teilte die Behörde dem rbb am Montag mit.

Mehr als 5.000 Einsatzkräfte sind in der Silvesternacht auf Berlins Straßen unterwegs. Die Feuerwehr setzt Polizeischutz und eine interaktive Karte gegen Übergriffe ein. Die Polizei droht derweil allen, die es zu früh knallen lassen, mit Silvester hinter Gittern.

Demnach sei eine laut Polizei bedeutende Menge an Böllern und Feuerwerk bei dem Verdächtigen am Saatwinkler Damm beschlagnahmt worden. Er soll keine Verkaufserlaubnis besessen haben. Laut Polizei habe der Tatverdächtige darüber hinaus auch an Minderjährige verkauft.