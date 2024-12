Eine 58 Jahre alte Frau hat sich beim Sturz von einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Tegel schwer verletzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie gestoßen oder heruntergeworfen wurde. Es sei ein 40 Jahre alter verdächtiger Mann festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Dieser befinde ich in Polizeigewahrsam und werde vernommen.



In welcher Beziehung der Mann und die Frau zueinander standen, blieb zunächst offen. Die 58-Jährige werde im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt, sagte der Polizeisprecher weiter. Zunächst habe Lebensgefahr bestanden, inzwischen sei ihr Zustand stabil.



Der Einsatz in der Wickeder Straße läuft. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.