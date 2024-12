Der Verurteilte hatte im April dieses Jahres einen 21-Jährigen an einer Bushaltestelle in Gühlen-Glienicke mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt . Der Täter hatte vor Gericht keine Reue gezeigt und die Schuld bei anderen gesucht, wie es hieß.

Angeklagt war der Mann wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und Bedrohung. Insgesamt sechs strafbare Handlungen wurden ihm nach Gerichtsangaben zur Last gelegt, welche er zwischen September 2023 und Mitte April 2024 in Wusterhausen/Dosse und Gühlen-Glienicke bei Neuruppin begangen haben soll. Dazu gehörten neben dem Messerangriff an der Bushaltestelle weitere Angriffe mit einem Messer und andere gewalttätige Auseinandersetzungen, tweilweise in verschiedenen Asylbewerberunterkünften.