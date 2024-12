Tropical-Island-Jubiläum - Wie aus einer Zeppelin-Halle eine Tropenlandschaft wurde

Bild: Picture Alliance/Patrick Pleul

Das größte freitragende Gebäude der Welt, der größte Indoor-Regenwald der Welt, die längste Doppel-Wasserrutsche Europas: Das Tropical Islands geizt nicht mit Superlativen. Inzwischen läuft der Betrieb seit 20 Jahren.

Auf 10.000 Quadratmetern finden sich mitten in Brandenburg - in der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg - tropische Pflanzen und Sandstrand, Flamingos, Schildkröten, zahlreiche Restaurant und Shops. Sogar ein Heißluftballon steigt hier regelmäßig in die Höhe - Platz genug dafür hat er: Die markante Halle des Freizeitresorts "Tropical Islands" ist so hoch, dass sie auch die New Yorker Freiheitsstatue beherbergen könnte. Die spektakuläre Halle und ihr Innenleben ziehen von weit her Menschen an: Jährlich kommen bis zu 1,2 Millionen Gäste in den Wasserpark des "Tropical Islands" im Landkreis Dahme-Spreewald.

IMAGO/Kraehn Bildergalerie | Erlebnisbad in Brandenburg - "Tropical Islands" - für immer Sommer, Strand und Palmen Seit 20 Jahren gibt es den Freizeitpark "Tropical Islands" in Brandenburg. Der Standort: eine gigantische Halle, die nach ursprünglichem Plan für den Bau von Zeppelinen genutzt werden sollte. Während die Luftschiffe floppten, wurden die Indoor-Tropen zum Hit.



Vom Fliegerhorst zur Luftschiffwerft

Das Gelände in Krausnick-Groß Wasserburg, auf dem heute die weithin sichtbare Halle steht, hatten zunächst ab 1938 die Nationalsozialisten als Fliegerhorst genutzt. 1945 von der sowjetischen Armee besetzt, entstand hier in den Folgejahren ein Militärflughafen der DDR. Nach der Wende wurde das Areal vom Land Brandenburg übernommen – und gelangte 1998 in die Hände der Cargolifter AG. Das Unternehmen wollte Luftschiffe entwickeln, die Güter von bis zu 160 Tonnen transportieren sollen. Die Cargolifter AG begann zunächst mit dem Rückbau der Landebahnen. Im November 2000 konnte dann die Werfthalle, in der die Luftschiffe gebaut und gewartet werden sollen, eingeweiht werden. Doch die Geschäftsidee platzte. Nach Kostensteigerungen, fehlenden Investitionen und Zahlungsschwierigkeiten meldete das Unternehmen schließlich Insolvenz an.

Eine Tropenlandschaft für die Lausitz

Der malaysische Konzern Tanjong erwarb die Halle 2003 mit dem Ziel, in ihr eine tropische Urlaubslandschaft zu errichten. Ein Jahr später wurde das Freizeitresort nach umfangreichen Umbauarbeiten eröffnet - samt den zwei Wasserbecken "Südsee" und "Lagune" und einem Teil der heutigen Regenwald-Fläche. In den folgenden Jahren kamen vor allem immer mehr Übernachtungsmöglichkeiten hinzu, neben Zelten und Suiten in der Halle schließt neben einem Campingplatz seit diesem Jahr auch ein Hotel an das Gebäude an. 30 Millionen Euro hat der Bau gekostet, so das Unternehmen. Für neue Projekte habe das Haus in den letzten 8 Jahren um die 100 Millionen Euro investiert. Um den Hallenkomplex in Schuss zu halten und die Gäste zu betreuen, beschäftigt das Tropical Islands mittlerweile circa 500 Mitarbeitende. Damit ist das Freizeitresorts auch zu einem der größten Arbeitgeber in der Region geworden.

"Tropical Islands" - für immer Sommer, Strand und Palmen

Bild: IMAGO/Kraehn Früher eine Halle, in der Zeppeline gebaut werden sollten - heute das Erlebnisbad "Tropical Islands". Die riesigen Dimensionen mit 10.000 Quadratmeter Fläche lassen sich im Vergleich zu den Wohnwagen im Vordergrund abschätzen.

Bild: picture alliance/dpaz/Patrick Pleul Ursprünglich errichtet als Luftschiffwerft für Cargolifter, die im Jahr 2000 fertiggestellt wurde, ist die Halle 2003 von dem malaysische Konsortium Tanjong PLC/Colin Au erworben worden. Anfang 2004 sind noch Luftschiffe in der Halle zu sehen, aber eine Leinwand kündet schon von der neuen Nutzung.

Bild: picture alliance/Zentralbild/Patrick Pleul Dann geht es vergleichsweise schnell mit der Transformation zur Tropenwelt voran.

Bild: picture alliance/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul 2004 wird eröffnet. Hier bestaunen die ersten Besucher drei Tage vor der offiziellen Eröffnung am 19. Dezember 2004 die neue Erlebnislandschaft.

Bild: imago/stock&people Blick auf das Becken am sogenannten "Südsee"-Strand.

Bild: imago/stock&people Im "Angkor-Wat-Areal" können Gäste Lodges im Stil der Tempelanlage von Kambodscha mieten.

Bild: IMAGO/Tropical Island Und so sieht zum Beispiel ein Lodge von innen aus.

Bild: picture alliance/dpa-Zentralbild/Ralf Hirschberger Nachdem innen alles fertiggestellt ist, wird nach und nach der Außenbereich erweitert. Neben neuen Unterkünften entsteht ein zusätzlicher riesiger Wasserpark, der 2016 eröffnet wird.

Bild: dpa/Patrick Pleul 2024 eröffnet der neue Hotelkomplex "Ohana" auf der Ostseite der Tropenhalle.

Bild: dpa/Patrick Pleul Im Bereich Regenwald befinden sich ca. 50.000, teilweise seltene, Pflanzen aus über 600 Arten, sowie Tiere, wie Flamingos, Schildkröten, Pfaue und Fische samt einem Gehege mit exotischen Schmetterlingen.

Bild: dpa/Patrick Pleul Die Besucher kommen überwiegend aus Deutschland, Polen, Tschechien, Dänemark und den Niederlanden.



