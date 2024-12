In Wandlitz lebt seit Jahrzehnten eine Familie in einem Haus, das einst zwei Jüdinnen gehörte. Der NS-Staat hatte sie zwangsenteignet. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet heute, ob das Haus an die Jewish Claims Conference geht.

Vor dem Leipziger Bundesverwaltungericht wird am Mittwoch das Urteil im Streitfall um ein Haus in Wandlitz erwartet, das einst jüdischen Frauen gehört hatte. Es ist einer der letzten Fälle von Rückübertragungs- und Entschädigungsansprüchen in Brandenburg. Die Familie Lieske aus Wandlitz soll aus ihrem Haus ausziehen, weil der NS-Staat ein Anwesen zweier Jüdinnen an Vorfahren der Familie Lieske zwangsverkaufte. Der Großvater von Gabriele Lieske hatte das Anwesen in Wandlitz 1939 von einem Makler gekauft. Die jüdischen Eigentümerinnen sollen da vom NS-Regime schon zwangsenteignet gewesen sein.

Familie Lieske lebt seit mehreren Generationen in dem Haus in Wandlitz. 2015 erhielt die Familie einen Brief des Bundesamtes für Offene Vermögensfragen. Weil es keine lebenden Nachfahren der ermordeten jüdischen Frauen mehr gebe, sollen Haus und Grundstück an die Jewish Claims Conference - einem Zusammenschluss von 23 jüdischen Organisationen - zurückgegeben werden. Dagegen klagt die Familie.



Während in der Bundesrepublik bereits in den 1950er Jahren gesetzliche Regelungen für Rückerstattungen und Wiedergutmachungen beschlossen wurden, wurden die Besitzverhältnisse in der DDR zunächst kaum in Frage gestellt. Die Bedingungen änderten sich erst mit der deutschen Einheit. Damals erlies die Bundesregierung das "Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen", welches unter anderem die Wieder­gutmachung von Vermögens­verlusten im Zweiten Weltkrieg und Rechtsnachfolgen klären soll. In Fällen, in denen die Opfer selbst keine Ansprüche geltend machen konnten, wurde die Jewish Claims Conference als Rechtsnachfolger eingesetzt.