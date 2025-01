Frau nach Verkehrsunfall in Klinik gestorben

Eine Frau, die am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz lebensgefährlich verletzt wurde, ist in der Nacht zu Mittwoch gestorben. Wie die Polizei mitgeteilt hat, erlag die 87-Jährige im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 47-Jähriger die Frau am Dienstagmorgen mit einem Transporter angefahren, als er auf der Schildhornstraße rückwärts einparken wollte. Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich am Kopf.

Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, laufen noch.