Wenige Tage, nachdem eine verletzte junge Frau in Berlin-Reinickendorf entdeckt wurde, hat sich ein Verdächtiger gestellt. Der 28-Jährige sagte am Sonntagabend einem Arzt in Brandenburg, am vergangenen Mittwoch eine Frau in Berlin getötet zu haben. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf sowie zum Tatmotiv, dauern an.