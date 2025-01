Brand in einem Bioheizwerk in Ludwigsfelde

In einem Bioheizkraftwerk in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte hat sich dabei in der Wanne eines Ofens Thermalöl entzündet. Die Löscharbeiten wurden eingestellt. Das Öl soll kontrolliert abbrennen, hieß es.

Ein Messfahrzeug der Feuerwehr Potsdam ist in der Umgebung des Brandortes unterwegs, um eventuell ausgetretene Gefahrstoffe zu messen. Die Messergebnisse haben bisher noch keine positiven Ergebnisse gebracht. Wegen der Geruchsbelästigung sollen Anwohner weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen abschalten.