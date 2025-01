Immer wieder gibt es Berichte über sehr junge Straftäter - also Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt und deshalb auch nicht strafmündig sind. Zuletzt soll am vergangenen Wochenende in Brandenburg ein 13-Jähriger einen Jugendlichen bei einem Streit in einem Einkaufszentrum mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Junge kann strafrechtlich nicht belangt werden, weil er noch nicht strafmündig ist.

Auch unter den in der Berliner Silvesternacht festgestellten 40 Tatverdächtigen, die Polizisten und andere Rettungskräfte angegriffen haben sollen, befinden sich zwölf Heranwachsende, elf Jugendliche und ein Kind.



Eine Übersicht über die Regeln, ab welchem Alter und wie Kinder und Jugendliche für Vergehen belangt werden können: