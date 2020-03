In Brandenburg bietet nach Cottbus seit Montagvormittag auch ein zweites Labor den Test auf das Coronavirus an - das IMD Labor Oderland GmbH mit Sitz in Frankfurt (Oder). Damit können Ärzte und Krankenhäuser aus Brandenburg auf die zeitaufwändigen Transporte der Proben in das Labor der Charité verzichten. Dort war es in den vergangenen Tagen zu Engpässen gekommen.



Thomas Talaska, Chef-Hygieniker in Eberswalde und Leiter der Covid-19-Arbeitsgruppe an den GLG Krankenhäusern von Uckermark und Barnim, begrüßt die Erweiterung der Laborkapazitäten in Brandenburg. Die sei dringend nötig, um Wartezeiten auf Testergebnisse zu vermeiden. Die kleineren Krankenhauslabore in Brandenburg sind aktuell nicht befähigt, Corona-Tests durchzuführen. "Die ministerielle Aussage, dass die meisten Labore in Deutschland jetzt schon ganz normal auf Corona testen können, halte ich für falsch", sagte Talaska dem rbb.