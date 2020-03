Erste Person in Berlin positiv auf Coronavirus getestet

In Berlin ist eine Person positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am späten Sonntagabend mit. In einer Pressemitteilung hieß es: "Die betroffene Person wird stationär isoliert und behandelt." Detailliertere Angaben zu der Person wurden nicht gemacht.



Demnach habe der zuständige Amtsarzt bereits mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen begonnen.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) werde am Montagmittag die Presse über den Fall informieren und das weitere Vorgehen der Behörden darlegen, hieß es weiter.