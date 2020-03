Bild: dpa/Michael Kappeler

Kontrollen wegen Kontaksperre - Berliner Polizei schließt Boxhagener Platz

28.03.20 | 15:54 Uhr

Milde Temperaturen und Sonne satt treiben am Samstag viele Menschen nach draußen. In manchen Berliner Grünanlagen sind es zu viele. In Friedrichsthain musste die Polizei schon durchgreifen.



Bei frühlingshaftem Wetter haben sich am Samstag so viele Menschen am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain versammelt, dass die Polizei eingreifen musste. Der Platz musste wegen Überfüllung geschlossen werden, wie die Berliner Polizei am Samstagmittag twitterte. Demnach waren etwa 150 Personen auf dem Platz unterwegs. Drei Lautsprecherdurchsagen der Polizei seien erfolglos geblieben, hieß es. Danach sei die Grünfläche des Platzes geräumt und gesperrt worden. Der Wochenmarkt sei nicht von Maßnahmen betroffen, so die Polizei.

"Die Betonung liegt auf kurz"

Die Polizei ist an diesem Wochenende verstärkt in Berliner Grünanlagen und Parks unterwegs, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin halten. Derzeit darf man draußen nur allein oder zu zweit unterwegs sein. Ausnahmen gelten für Familien und Bewohner gemeinsamer Wohnungen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen muss dabei eingehalten werden. Die Polizei betonte nochmals auf ihrem Twitteraccount, man solle grundsätzlich zu Hause bleiben und nur aus triftigem Grund die eigenen vier Wände verlassen. "Picknicken im Park, das Lesen eines Buches im Freien u.a. gehören nicht dazu. Kurzfristiges Verweilen auf Bänken ist zulässig. Es spricht nichts dagegen, sich mit ausreichend Abstand zu anderen kurz auszuruhen. Die Betonung liegt auf kurz", heißt es in Twitter-Meldungen der Polizei.



Polizist ins Gesicht gespuckt

Schon am Freitag hatten sich die Einsatzkräfte in mehreren Berliner Parks ein Bild der Lage gemacht. Bei ebenfalls sehr milden Temperaturen und Sonnenschein hatten sich im Mauerpark einige Menschen aufgehalten. Dort kam es auch zu einem Zwischenfall: Aus einer Menschengruppe heraus, die trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizei nicht auf Abstand gehen wollte, sei einem Polizeibeamten ins Gesicht gespuckt worden.



Die Berliner Polizei rief schon am Freitag die Menschen dazu auf, bereits gefüllte Parks und Grünflächen zu meiden. Besonders auf dem Tempelhofer Feld waren am Freitag zu viele Menschen, wie die Polizei mitteilte.



Auch am Samstag hat das Tempelhofer Feld wieder viele Menschen angezogen. "Dort sind mehrere Tausend Menschen, die aber alle genügend Abstand zueinander halten", sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag auf Nachfrage von rbb|24. Eine Schließung das Areals stehe derzeit aber nicht an, sagte sie. Man beobachte die Lage weiter.



"Viele Zweiergruppen ergeben große Menschenmenge"

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) rief die Bevölkerung in einer Videobotschaft zum Verständnis für die Polizeipräsenz in Parks auf. "In normalen Zeiten würden wir bei diesem Wetter nach draußen gehen, aber wir haben keine normalen Zeiten", so Geisel. Es gelte auch jetzt, Kontakte zu Menschen zu minimieren. "Natürlich kann man zu zweit oder alleine nach draußen gehen, aber immer unter der Maßgabe: Man kann sich im Freien bewegen, aber man soll nicht draußen verweilen." Selbst wenn man alleine oder zu zweit eine Decke ausbreite, bedeute das: "Viele kleine Zweiergruppen ergeben auch eine große Menschenmenge", so Geisel. Die Polizei werde mit Außenmaß unterwegs sein, Bestrafungen stünden dabei nicht im Vordergrund. "Gegen hartnäckige Verweigerer werden wir aber mit Konsequenz vorgehen", betonte der Innensenator.



Sendung: Abendschau, 28.03.2020, 19:30 Uhr