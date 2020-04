Abschalten, mal rauskommen und die Natur genießen: Neben dem Fangen von Fischen sind dies die Hauptmotiven beim vieler Angler. Das ist in dieser Saison in Zeiten von Corona jedoch gar nicht so einfach. Von Friedrich Rößler

Kontaktverbot, Mindestabstände - für Angler in Berlin und Brandenburg sind das zwar neue Begriffe, aber keine neuen Verhaltensregeln. Wen es zum Fischefangen in die Natur ans Wasser verschlägt, der flieht auch vor Menschenansammlungen und genießt am liebsten seine Auszeit eher alleine. Für den Berliner Angel-Influencer Manfred Redding von "buddyundhill" zählen Petri-Jünger sogar zu der sensibelsten Gruppe überhaupt, was den Umgang mit der Corona-Krise betrifft: "Wir Angler suchen uns ja extra Fleckchen, an denen wir nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen." Man wolle eher die Natur und die Ruhe genießen.

Der eigentliche Startschuss für die Saison 2020 fiel am 1. April. Seitdem gilt in Brandenburg keine Schonzeit mehr für den Hecht - auch die Raubfischer dürfen also wieder loslegen. In Berlin darf auf sämtliche Raubfische erst ab dem 1. Mai gezielt gefischt werden. Da lockt natürlich das Nachbarbundesland Brandenburg. Der brandenburgische Regierungssprecher Florian Engels warnt Berliner allerdings vor weiten Ausflügen und bittet darum, lieber im direkten Umfeld den Fischen nachzustellen. Er ruft außerdem dazu auf, Hotspots in Brandenburg generell zu vermeiden. "Bitte haltet Euch an die Regeln und grundsätzlich gilt, dass Gemeinschaftsfischen nicht zugelassen ist." Brandenburg biete genügend Platz, um auf andere Gewässer auszuweichen, falls der Lieblingsangelplatz besetzt sein sollte.

Der 1. April 2020 bleibt aber vielen Berliner Anglern aus einem anderen Grund im Gedächtnis. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hatte plötzlich ein Angelverbot verhängt, dass mit der Corona-Pandemie begründet wurde. Die Petri-Jünger fühlten sich dadurch vor den Kopf gestoßen. Für Manfred Redding dient Angeln auch der Nahrungsbeschaffung, ein Verbot sei also völlig fehl am Platz. "Ich kann doch einem Otto-Normal-Verbraucher auch nicht sagen, so, du darfst jetzt nicht mehr einkaufen gehen." Der Landesverband Berlin im Deutschen Anglerverband (DAV) zeigte sich ebenfalls überrascht von dieser Ansage. Präsident Klaus-Dieter Zimmermann vermutete zunächst einen Aprilscherz. "Gleichwohl nahmen umgehend Kollegen des Präsidiums unseres Verbandes mit den zuständigen Senatsdienststellen Kontakt auf, um den Sachverhalt zu klären."