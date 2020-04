Seit gut drei Wochen gilt in Deutschland das Kontaktverbot. Eine Auswertung von Handydaten durch die Humboldt-Universität zeigt nun die Auswirkungen. Und dass die Menschen in Berlin und Brandenburg noch halbwegs aktiv sind. Von H. Maier-Borst und G. Gringmuth-Dallmer

Frank Schlosser und seine Kollegen haben auf Landkreisebene aggregierte und damit anonymisierte Mobilfunkdaten gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut ausgewertet. Sie können zeigen, dass der Lockdown sich ganz massiv auswirkt. Bundesweit ist die Mobilität um 38 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgegangen, in Berlin und Potsdam sogar um 45 Prozent. Das deckt sich zumindest in der Tendenz mit Analysen, die bereits mit anonymisierten Lokalisationsdaten von Google gemacht wurden.

Während es in der 11. Kalenderwoche noch einen Flickenteppich an Maßnahmen gab, setzte mit dem 16. März und der 12. Kalenderwoche das bundesweite Kontaktverbot ein. Und überall ging es mit der Mobilität rapide abwärts. Trotzdem gab und gibt es immer noch Unterschiede zwischen den Bundesländern und auch den einzelnen Regionen.

Es zeigen sich drei Tendenzen:

1. In den Großstädten nimmt die Mobilität mehr ab als auf dem Land

Das könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass es auf dem Land schwieriger ist aufs Homeoffice umzustellen. Auch denkbar ist, dass man in ländlichen Regionen auf viele Fahrten nicht verzichten kann, etwa zum nächsten Supermarkt. In Großstädten wie Berlin hingegen müssen die Bewohner natürlich auch zum Supermarkt, können sich aber auch in ihrem Viertel versorgen, statt quer durch die Stadt zu fahren. "Der Stadt-Land-Trend ist tatsächlich der, den wir noch am schwierigsten erklären können", sagt Schlosser.

2. In den Grenzregionen nimmt die Mobilität mehr ab als im Landesinneren

Hier zeigen sich ganz massiv die Auswirkungen der Grenzschließungen, die zum Beispiel die Grenzregionen in Bayern und Sachsen aber eben auch Brandenburg betrifft. Die Ausnahme ist der Westen von Deutschland. Hier gab es zum Beispiel zu den Niederlanden und Belgien aber auch keine Grenzschließung.

3. Im Süden und Westen nimmt die Mobilität mehr ab als im Norden und Osten.

Insbesondere Bayern war früh von vielen Corona-Fällen betroffen, führte aber auch noch lange vor dem bundesweiten Kontaktverbot schon strenge Maßnahmen ein und weitete diese aus. Genau das lässt sich an der Karte ablesen. Frank Schlosser geht aber noch weiter: "Ich glaube, dass nicht nur die Maßnahmen der jeweiligen Bundesländer sich spiegeln, sondern eben auch die Aufmerksamkeit für das Thema in der Bevölkerung." Denn selbst, wenn inzwischen die Vorgaben fast identisch seien, deute sich an, dass Landkreise mit vielen Fällen einen stärkeren Rückgang der Mobilität haben. Oder kurz gesagt: Wo viele Fälle auftreten, bleiben die Menschen aus Sorge eher zu Hause. Allerdings sagt Schlosser, dass diese These noch genauer zu überprüfen sei.