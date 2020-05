Die Welt wartet auf einen Impfstoff oder Wirkstoff gegen das Coronavirus SARS-COV-2. Verschiedene internationale Forscherteams arbeiten mit Hochdruck daran. Auch in Berlin hat sich Anfang April ein Forschungsverbund aus den drei Berliner Universitäten und der Charité Berlin gegründet, um einen nachhaltigen Impfstoff und Therapien gegen das Coronavirus zu entwickeln. Der Biotechnologe Prof. Jens Kurreck ist für die TU Berlin mit am Start.

Der Biotechnologe Prof. Jens Kurreck forscht an der TU Berlin an Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche in Forschung und Lehre und erhielt dafür 2019 den Preis des Landes Berlin sowie den Herbert-Stiller-Preis gemeinsam mit Dr. Johanna Berg.

Jens Kurreck: Wir haben dieses Lungenmodell entwickelt, um Tierversuche in der Infektionsforschung zu ersetzen. Von den rund 2,8 Millionen Tieren, die in Deutschland jährlich für Versuchszwecke eingesetzt werden, werden rund 200.000 in der Infektionsforschung genutzt. Das sind sehr viele Tiere, die sehr viel Leid durchmachen. Das weiß man, wenn man schon mal eine schwere Infektion hatte. Gleichzeitig ist die Aussagekraft der Experimente nur bedingt, weil der Infektionsverlauf bei Tieren anders ist als beim Menschen. Daher die Idee, dass man menschliche Zellen in Organmodelle druckt und damit ein relevanteres Modell hat und Tierversuche einsparen kann.