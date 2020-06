In einem Wohnkomplex in Friedrichshain-Kreuzberg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben: Mehr als 40 Personen wurden dort positiv auf Covid-19 getestet. Die betroffen Haushalte stehen nun unter Quarantäne.

In einem Wohnkomplex am Ostbahnhof in Berlin-Friedrichshain gibt es offenbar einen massiven Corona-Ausbruch. Wie eine Sprecherin des Bezirksamtes dem rbb bestätigte, hat es bereits in der vergangenen Woche freiwillige Tests gegeben. Dabei sei bei zahlreichen Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Nach Informationen des " Tagesspiegel " wurden bislang insgesamt 44 Anwohner positiv auf Covid-19 getestet. 200 Bewohner des unmittelbar betroffenen Wohnblocks wurden aus diesem Grund in Quarantäne gestellt. Ob auch benachbarte Hochhäuser betroffen sind, sei noch unklar.

Die betroffenen Haushalte erhielten Quarantäne-Anordnungen und werden nun durch das Bezirksamt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt. Es gibt unter den positiv getesteten Personen auch Kinder, die Schulen oder Kindertageseinrichtungen besuchen. Die betroffenen Schulen, Kitas und Jugendfreizeit-Einrichtungen sowie die Schul- beziehungsweise Kita-Aufsicht wurden umgehend informiert. An den betroffenen Schulen und Kitas werden nun ebenfalls Testungen angeboten.

Nach Neukölln und Spandau ist Friedrichshain-Kreuzberg somit der dritte Bezirk, in dem Corona in einem Wohnkomplex ausgebrochen ist. In einem Wohnblock in Berlin-Neukölln waren in der vergangenen Woche insgesamt 98 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Bezirk musste knapp 370 Haushalte an sieben Standorten unter Quarantäne stellen, um eine Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu verhindern.