Kein Gänsebraten für obdachlose Menschen zu Weihnachten: Per Facebook hat der Berliner Entertainer und Sänger Frank Zander am Mittwoch verkündet, dass das traditionelle Weihnachtsessen im Hotel Estrel in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Bis zum Schluss habe er gekämpft, doch das Risiko sei für alle Beteiligten zu hoch: "Schweren Herzens muss ich und müssen wir als Familie die 26. Weihnachtsfeier für obdachlose und bedürftige Menschen im Estrel Hotel (Berlin Neukölln) in diesem Jahr absagen."