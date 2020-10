Am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam wurden Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die Lage sei unter Kontrolle. An einer Abteilung gebe es nun ein Aufnahmestopp. Auch an weiteren Brandenburger Kliniken gibt es Infektionen.

Am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum, dem größten Krankenhaus Brandenburgs, sind neue Corona-Infektionen beim Personal festgestellt worden. Das teilte die Klinik am Dienstag mit. Demnach sind "am Standort Potsdam einige Mitarbeitende positiv auf Sars-Cov-2 gestestet" worden.

Damit wurden innerhalb einer Woche an mindestens vier Kliniken in Brandenburg Corona-Infektionen bei Mitarbeitern oder Patienten diagnostiziert.

Bis auf Weiteres würden keine Patienten auf diese Station verlegt oder von dort auf andere transferiert, außer ein Notfall liege vor, hieß es. "Zudem dürfen - ab sofort - Besucher die Station [...] nicht betreten." Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum kommenden Montag gelten. Am 5. Oktober seien Abstriche von sämtlichen Patienten und Mitarbeitern gemacht worden. Am Donnerstag werden dies wiederholt.

Am Samstag war bekannt geworden, dass an der Helios-Klinik in Bad Saarow (Oder-Spree) Patienten und Mitarbeiter positiv gestestet worden waren. Die ersten Fälle waren bereits am Dienstag vor einer Woche festgestellt worden. Mittlerweil sind dort mindestens 25 Infektionen entdeckt worden. Die Klinik hat sowohl ein Besuchs- als auch ein Aufnahmestopp verfügt und wird derzeit vom Rettungsdienst nicht mehr angefahren.

Bei 14 Mitarbeitern des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums wurde ebenfalls Sars-CoV-2 festgestellt, vier infizierte Patienten werden dort behandelt. Bis Freitag würden keine Patienten mehr aufgenommen und keine geplanten Operationen vorgenommen - ausgenommen seien Notfälle und Tumorpatienten, teilte die Klinik mit. Die Ambulanzen und Tageskliniken würden geschlossen, das Medizinische Versorgungszentrum und die Corona-Abstrichstelle blieben geöffnet. Bis auf weiteres seien keine Besuche möglich.

Das Krankenhaus Naemi-Wilke-Stift in Guben (Spree-Neiße) hatte am Freitag bei einem Mitarbeiter eine Infektion festgestellt, außerdem war ein Patient betroffen. Weitere Fälle wurden dort bisher nicht registriert. Daraufhin haben zwei weitere Krankenhäuser im Landkreis Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. In Forst und in Spremberg gelten nun für eine Reihe von Stationen Besuchsverbote.