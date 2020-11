Mike W Sonntag, 29.11.2020 | 16:54 Uhr

Die Gastro wurde seit dem Sommer zum "Staatsfeind Nr.1" aufgebaut, zusammen mit Partys in Parks und auf Plätzen. Das sollte wohl davon ablenken, dass man (bis heute) keinerlei langfristiges Konzept entwickelt hatte.



Die Zahlen sind gestiegen, als man begonnen hat, die Leute zu vertreiben. Dann sind sie nämlich in enge Räumlichkeiten ausgewichen. Die Politik kann verbieten was sie will, die "Fehlerquelle Mensch" wird sie nicht eliminieren können. Also muss dieser gewisse Prozentsatz Fehlverhalten berücksichtigt werden. Das macht man aber auch nicht.



Das Ergebnis: Zwangsschließungen in der Gastro sowie massiver Umsatzrückgang im Einzelhandel. Bedeutet zudem massive Steuerausfälle.



Die großen Onlineriesen freuts. Allerdings zahlen die ihre Steuern nicht in Deutschland.

Die Innenstädte werden aud diesem Weg veröden...